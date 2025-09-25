অনুমোদন ছাড়াই মেহেরপুরে জেমসের কনসার্ট আয়োজনের উদ্যোগ

মেহেরপুর অফিস: মেহেরপুরে অনুমোদন ছাড়াই জনপ্রিয় নগর বাউল জেমসকে নিয়ে কনসার্ট আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আগামী ১০ অক্টোবর সূর্য ক্লাবের ব্যানারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।
এদিকে, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া এমন আয়োজন নিয়ে ইতোমধ্যেই নানা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানের অনুমতি এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।
সাংস্কৃতিক মহল বলছে, বড় আকারের অনুষ্ঠান আয়োজনের আগে যথাযথ অনুমোদন নিশ্চিত করা জরুরি। তা না হলে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
আয়োজকদের পক্ষে সানি বলেন, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করতে এই আয়োজন করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলছে। যথাযথ নিয়ম মেনে আজ থেকে ১৬ দিন আগে অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।
তবে তারা এ অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জনপ্রিয় শিল্পী জেমসের আগমন ঘিরে তরুণ সমাজের মধ্যে ইতোমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।
