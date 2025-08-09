অরিন্দম চুয়াডাঙ্গার ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও রবীন্দ্র নজরুল ও সুকান্ত স্মরণ উৎসবের প্রস্তুতিসভা সম্পন্ন

অরিন্দম চুয়াডাঙ্গার ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও রবীন্দ্র নজরুল ও সুকান্ত স্মরণ উৎসবের প্রস্তুতিসভা সম্পন্ন
স্টাফ রিপোর্টার: আগামী ২৫ অক্টোবর অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন, চুয়াডাঙ্গার ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ উৎসব’ উপলক্ষে চারদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল বিকাল ৫টায় অরিন্দম কার্যালয়ে এক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে উৎসবের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, অতিথি তালিকা এবং প্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সভার শুরুতে সংগঠনের আজীবন সদস্য, মজিবুল হক মালিক মজুর মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি মো. আলাউদ্দীন। সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হিরন উর রশিদ শান্ত, উপদেষ্টা ম-লি, বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের ২৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে নাটক, সংগীত, সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
