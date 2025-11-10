অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের চৌকস কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন হলেন চুয়াডাঙ্গার নতুন ডিসি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) প্রশাসন ক্যাডারের এক মেধাবী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা জেলার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
দায়িত্ব গ্রহণের আগে মোহাম্মদ কামাল হোসেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব হিসেবে সফলভাবে কাজ করেছেন। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচের এই চৌকস কর্মকর্তা ইতিপূর্বে তাঁর উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।
নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে মোহাম্মদ কামাল হোসেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সার্বিক উন্নয়ন, জনসেবা নিশ্চিতকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে জেলার সর্বস্তরের মানুষ আশা প্রকাশ করেছেন।
এ উপলক্ষে জেলার সুধীজন নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং প্রত্যাশা করেছেন যে তাঁর আগমনে চুয়াডাঙ্গার চলমান উন্নয়ন অভিযাত্রায় নতুন গতি ও প্রেরণা সঞ্চারিত হবে।
আপনার জন্য পরবর্তী।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরে আইডিইবির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা

এলাকার খবর

আইলহাঁসে ইউনিয়নে ধানের শীষের জয়ধ্বনি: গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটছেন শরীফুজ্জামান…

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় গণসংযোগকালে মাও, জহুরুল ইসলাম দেশ ও মানবতার কল্যাণে হাতপাখা…

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামে বিল নিয়ে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের অবসান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More