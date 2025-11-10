অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের চৌকস কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন হলেন চুয়াডাঙ্গার নতুন ডিসি

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) প্রশাসন ক্যাডারের এক মেধাবী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা জেলার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
দায়িত্ব গ্রহণের আগে মোহাম্মদ কামাল হোসেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব হিসেবে সফলভাবে কাজ করেছেন। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচের এই চৌকস কর্মকর্তা ইতিপূর্বে তাঁর উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।
নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে মোহাম্মদ কামাল হোসেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সার্বিক উন্নয়ন, জনসেবা নিশ্চিতকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে জেলার সর্বস্তরের মানুষ আশা প্রকাশ করেছেন।
এ উপলক্ষে জেলার সুধীজন নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং প্রত্যাশা করেছেন যে তাঁর আগমনে চুয়াডাঙ্গার চলমান উন্নয়ন অভিযাত্রায় নতুন গতি ও প্রেরণা সঞ্চারিত হবে।
আপনার জন্য পরবর্তী।
স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) প্রশাসন ক্যাডারের এক মেধাবী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা জেলার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার, রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.