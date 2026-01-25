আইন মেনে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান

দর্শনা অফিস: আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে অবিরাম প্রচার-প্রচারণার পাশপাশি পোলিং এ্যাজেন্টদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু’র ধানের শীষ প্রতীকে ভোট কেন্দ্রগুলো পোলিং এ্যাজেন্টদের প্রশিক্ষন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দর্শনা থানা ও পৌর এলাকার পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা অংকুর আদর্শ বিদ্যালয় চত্তরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষন কর্মশালা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। এ সময় তালিকাভুক্ত নারী/পুরুষ পোলিং এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বাবু খান বলেন, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পোলিং এজেন্টদের ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মের মধ্যে থেকে প্রত্যেক নিজ নিজ দায়িত্বে মহত্বের পরিচয় দিতে হবে। যেকোনো ধরনের অনিয়মের মুখোমুখি দাড়িয়ে তা রুখে দেয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনাদেরই। সবাইকে মনে রাখতে হবে ধানের শীষ প্রতীক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রয়াত মানবতার মা বেগম খালেদা জিয়া ও আমাদের অভিভাবক বিএনপির যোগ্য চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের প্রতীক। এ প্রতীকে প্রতি দরদী হতে হবে প্রত্যেককে। সেক্ষেত্রে সকল কার্যক্রম আইন মেনে নিয়মের সাথে পালন করতে হবে। দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাতের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষন কর্মশালায় পোলিং এজেন্টদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া, কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, আইনগত নিয়মাবলি এবং ভোট গণনার সময় সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। কর্মশালায় প্রধান প্রশিক্ষনের দায়িত্ব পালন করেন মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্বাচনি প্রধান এজেন্ট ড. আব্দুস সবুর। সহকারী প্রশিক্ষক ছিলেন, জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন। ড. সবুর বলেন, ভোটের দিন প্রতিটি কেন্দ্রে এজেন্টদের অতন্ত্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে জনগণের ভোটের সঠিক প্রতিফলন ঘটে। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহিত জোয়ার্দ্দার, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, অন্যতম সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, আলহাজ্ব মশিউর রহমান, মাহবুব উল ইসলাম খোকন, ইকবালে হোসেন, মোমিনুল ইসলাম, শফিকুল আজম তোতা, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আজিবর রহমান, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফরজ আলী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, তিতুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাজি খলিলুর রহমান, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মহব্বত আলী, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, দর্শনা থানা যুবদলের আহ্বায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, যুগ্নআহ্বায়ক সরোয়ার হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, মোর্শেদুর রহমান লিংকন, সজিব আহমেদ, থানা সেচ্ছসেবক দলের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী মজনু, সাধারণ সম্পাদক আবু হেনা রনি। দর্শনা পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক আহমেদ, সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ প্রমুখ।
এদিকে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় দর্শনা মেমনগর দাসপাড়া ও সরদারপাড়ার দুটি পূজা মন্দির পরিদর্শন সহ হিন্দু ধর্মলম্বীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন বাবু খান। উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজি খন্দকার শওকত আলী, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তরফদার সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সমন্বয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য এনামুল হক শাহ মুকুল, আলহাজ্ব মশিউর রহমান, মহিদুল ইসলাম, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, রেজাউল ইসলাম, লুতফর রহমান, ইকবাল হোসেন, সাংবাদিক শরীফ উদ্দীন, মোমনিুল ইসলাম, পৌর ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, বিএনপি নেতা আব্দুল হামিদ, আজিজুল মন্ডল, নজির আহমেদ, জাহান আলী, আব্দুস সাত্তার, শামসুল ইসলাম, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, শাহীন প্রমুখ।
