আমঝুপিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে বনজ ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা শিক্ষার্থীদের হাতে চারা তুলে দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “একটি গাছ মানুষের প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে থাকে। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রুহুল আমিন মেহেরপুর সদর উপজেলার শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবির মাস্টারসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

চারা বিতরণ কর্মসূচিকে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

