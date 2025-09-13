আমঝুপির সাবেক ইউপি সদস্য রাশিদুল ইসলামের জানাজায় সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

মেহেরপুর অফিস :মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য ও রাজনগর দাখিল মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রাশিদুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না—রাজিউন)।

৪ সন্তানের জনক রাশিদুল ইসলাম সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের মৃত রেজাউল হক বিশ্বাসের ছেলে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জেলার পর্যায়ের নেতা ছিলেন।
শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে হিজুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে স্থানীয় গােরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।
এদিকে, জানাজার আগে রাশিদুল ইসলামের কর্মময় জীবন নিয়ে আলােকপাত করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা মোহাম্মদ তাজ উদ্দীন আহমেদ খানসহ মরহুম রাশিদুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা।
এর আগে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাশিদুল ইসলাম ঢাকাস্থ বড় ছেলের বাসভবনে স্ট্রােকজনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

