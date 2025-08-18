আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী উদ্যোগে একটি পরিবারকে ঘর প্রদান।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে রঘুনাথপুর গ্রামে একটি পরিবারকে ঘর প্রদান করেন। আজ রবিবার বিকেল ৪ঃ০০ ঘটিকার সময় রঘুনাথপুর গ্রামে মৃত জাহিদ হাসানের ছেলে জুনায়েদ কে একটি ঘর প্রদান করেন । ঘর প্রদানের সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের পদ প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রফ মুকুল।

আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মহসিন আলী, রঘুনাথপুর ওয়ার্ড সভাপতি মিয়ারুল ইসলামসহ আমঝুপি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ সেলিম রেজা
আমঝুপি, মেহেরপুর
০১৯১৩২৯৮৭৯৬

