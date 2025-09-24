আমদহ ইউনিয়নে ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে চাল বিতরণ

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে চক্রে ভিডব্লিউবি নির্বাচিত উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে চাল বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।
এ সময় আমদহ ইউনিয়নের ১৪৭ জন উপকারভোগীর মাঝে প্রতিজনকে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, ইউপি সদস্য আক্কাস আলী প্রমুখ।
