আমদহ ইউনিয়নে ভিডব্লিউবি উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে চাল বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে চক্রে ভিডব্লিউবি নির্বাচিত উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে চাল বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

এ সময় আমদহ ইউনিয়নের ১৪৭ জন উপকারভোগীর মাঝে প্রতিজনকে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, ইউপি সদস্য আক্কাস আলী প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের নিরাপত্তায় গ্রাম পুলিশদের দিকনির্দেশনা

এলাকার খবর

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দাবায় সেরা চার শিক্ষার্থী

এলাকার খবর

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের পক্ষে গণসংযোগ

এলাকার খবর

মেহেরপুরে সকালবেলা রহস্য: বাড়ির সামনে মিলল দুইটি বোমা সদৃশ বস্তু

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More