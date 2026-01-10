আমাদের ভেতরে কোনো বিভেদ নেই,  ধানের শীষ কে বিজয় করতে আমরা ঐক্যবদ্ধ” 

মেহেরপুর প্রতিনিধি:“আমাদের ভেতরে কোনো বিভেদ নেই, আমরা সকলে ধানের শীষ কে বিজয় করতে ঐক্যবদ্ধ”—এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা জানিয়েছেন বিএনপির নেতারা। মেহেরপুর জেলা বিএনপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় নেতৃবৃন্দ সংগঠনের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও ভবিষ্যৎ আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদারের আহ্বান জানান। আজ সকালে খান কমেটি সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়
সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি
ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন
সাবেক এমপি ও বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন। সভায় বক্তারা বলেন, দলের ভেতরে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি বা বিভেদ নেই। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে দলের অবস্থান সুদৃঢ় করতে নেতাকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।
বর্ধিত সভা সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
