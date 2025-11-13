আমার লক্ষ্য জনগণের সেবা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা ‎হাসানুজ্জামান সজীব

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে গণসংযোগ করেন হাসানুজ্জামান সজিব ‎১২ই নভেম্বর, বুধবার, বিকালে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের হাতপাখা প্রতীকের এমপি পদপ্রার্থী জনাব হাসানুজ্জামান সজিব নির্বাচনী গণসংযোগ পরিচালনা করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে।


‎গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি এনামুল কবীর জিপসী সহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দ।
‎এ সময় জনাব সজিব এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে তার দলের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “আমি জনগণের জন্য কাজ করতে এসেছি, আমার লক্ষ্য জনগণের সেবা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা।”
‎সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি সবার কাছে হাতপাখা মার্কায় ভোট চান।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জুড়ানপুর ইউনিয়ন শাখার ১নং ওয়ার্ডে পথসভা অনুষ্ঠিত।

‎১২ই নভেম্বর, বুধবার বাদ এশা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জুড়ানপুর ইউনিয়ন
শাখার ১নং ওয়ার্ডে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের হাতপাখা প্রতীকের এমপি পদপ্রার্থী জনাব হাসানুজ্জামান সজিব।

‎বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি এনামুল কবীর জিপসী। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণ।

‎পথসভায় প্রধান অতিথি জনাব হাসানুজ্জামান সজিব তার বক্তব্যে বলেন, “দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং জনগণের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জনগণের সেবায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। আমরা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য সবার উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা।”

‎বিশেষ অতিথি এনামুল কবীর জিপসী বলেন, “ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে চলবে, এবং আমরা আমাদের নেতৃত্বের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।”

‎পথসভা শেষে উপস্থিত জনতা হাসানুজ্জামান সজিবের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়ে বলেন, “হাতপাখা প্রতীকে ভোট দেয়ার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত হবে এবং দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।”

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

আলমডাঙ্গা থেকে মাকে নিয়ে ঢাকায় গেলেন ইউরোপ প্রবাসী ছেলে মফিবুল

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার কলেজ রোডে প্রেমিককে অন্য মেয়ের সাথে দেখে প্রেমিকার তুলকালাম কাণ্ড,…

এলাকার খবর

স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৪ বছরের গ্লানী মুছে নতুন নেতৃত্ব নির্ধারণে জনগণ হাতপাখা মার্কায়…

এলাকার খবর

মেহেরপুরে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More