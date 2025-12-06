আলমডাঙ্গায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে নির্বাচনী সাধারণ সভা ও গণসংযোগে অ্যাডভোকেট রাসেল

স্টাফ রিপোর্টার:শান্তি, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে: এডভোকেট রাসেল
চুয়াডাঙ্গা–০১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেছেন,
“দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস দেশের অগ্রগতির প্রধান শত্রু। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই অপশক্তিগুলোকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই আমার প্রধান অঙ্গীকার। ন্যায়–ইনসাফের ভিত্তিতে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য।”
শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভাস্থলে হাজারো মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
অ্যাডভোকেট রাসেল বলেন—
“দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ভয়ভীতি, চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার। শান্তি, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আলমডাঙ্গায় শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।”
সভা শেষে সন্ধ্যায় ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে গণসংযোগ ও একটি নতুন নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন অ্যাডভোকেট রাসেল। এ সময় তিনি এলাকার জনগণের উদ্দেশে বলেন—
“জনগণ যদি সুযোগ দেয়, আলমডাঙ্গা–চুয়াডাঙ্গা এলাকায় দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, টেকসই উন্নয়ন, কৃষি সহায়তা, মানসম্মত শিক্ষা ও তরুণদের কর্মসংস্থান—সব ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান পরিবর্তন আনব ইনশাআল্লাহ।”
স্থানীয় জনগণ ও নেতাকর্মীদের উপস্থিতি নির্বাচনী সাধারণ সভা ও গণসংযোগে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বক্তাদের বক্তব্য ও রাসেলের কর্মপরিকল্পনা এলাকাবাসী ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন এবং অপশক্তি দমনে তার পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন—
জেলা যুব বিভাগ সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু,
জেলা আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক মোঃ দারুস সালাম,
জেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি মোঃ কাইয়ুম উদ্দীন হিরক,
আলমডাঙ্গা উপজেলা আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুল,
গাংনী আসমানখালী সাংগঠনিক থানা আমীর মোঃ আব্বাস উদ্দিন,
উপজেলা সেক্রেটারি মোঃ মামুন রেজা,
কুমারী ইউনিয়ন আমীর আবু বকর সিদ্দিক,
ইউনিয়ন সেক্রেটারি আলতাফ হোসেন,
ইউনিয়ন শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি মোঃ ফরজ আলী,
অর্থ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম,
১নং ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা আকরাম হোসেন,
৮নং ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ মুরাদ আলী,
৫নং ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ রুহুল আমিনসহ অসংখ্য স্থানীয় নেতা-কর্মী।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.