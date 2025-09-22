আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে মিষ্টি ও মবিলের দোকানে চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা আদায়।

আলমডাঙ্গা অফিস:জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের একটি দল আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জে একটি তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করে। রবিবার ২১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, মিষ্টি, ঔষধ, সার এবং বেকারি পণ্যের মান ও দাম যাচাই করা হয়।
অভিযান চলাকালীন সময়ে, অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী তৈরি ও সংরক্ষণ করার অভিযোগে মুন্সিগঞ্জের মেসার্স মদন মোহন মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে, একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে DTSI মোবিল বেশি দামে বিক্রি করার জন্য আলমডাঙ্গার তাজ মটরসকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সব মিলিয়ে, দুটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় তিনি মদন মোহন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিককে ভবিষ্যতে ত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেন।
এই অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল।
ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
