আলমডাঙ্গায় মেধা ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা অফিস:আলমডাঙ্গা মেধা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষা–২০২৫ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি প্রতিভা একাডেমি স্কুল কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বৃত্তি পরীক্ষায় চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলার ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। মেধা ফাউন্ডেশনের পরিচালক মো. হায়দার আলীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সকাল ৯টা থেকে দুই শিফটে সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুরো পরিবেশ ছিল প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। পরীক্ষাকালীন সময়ে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পরীক্ষার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি এবং জামায়াত কর্তৃক মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। এ সময় তিনি বলেন, “মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে একটি আলোকিত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের বৃত্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।” তিনি আলমডাঙ্গা মেধা ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।
পরীক্ষা শেষে অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।
