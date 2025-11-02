আলমডাঙ্গার আইন্দিপুরে ২৮তম তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে মাওলানা সাদিকুর রহমান আজহারী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার আইন্দিপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী ২৮তম তাফসিরুল কোরআন মাহফিল গতকাল শনিবার, ১ নভেম্বর সন্ধ্যায় আইন্দিপুর ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সন্ধানে আয়োজিত এই মাহফিলে দূর-দূরান্ত থেকে নানা শ্রেণী-পেশার ধর্মপ্রাণ মানুষ সমবেত হন।

হাজী মোঃ মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মিশরের আল আজহার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা সাদিকুর রহমান আজহারী।
এছাড়াও, মাহফিলের দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার সুপরিচিত বক্তা মাওলানা আবুজার গিফারী। বিশেষ বক্তা হিসেবে বয়ান পেশ করেন আইন্দিপুর বাইতুল মামুর জামে মসজিদ এর খতিব হাফেজ মাওলানা মোঃ সাইফুল ইসলাম।
বক্তারা তাঁদের আলোচনায় ইসলামের নানা দিক, দেশের উন্নয়ন ও শান্তি-শৃঙ্খলার গুরুত্ব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁরা আগামী দিনে ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন এবং দেশে শান্তি বজায় রাখার উপর জোর দেন।

মাহফিলের পরিচালক ও প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, মাইক্রোম্যাক্স টেকনোলজি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আইন্দিপুর গ্রামের কৃতি সন্তান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন
“আমাদের গ্রামে এমন একটি পবিত্র কোরআন মাহফিল আয়োজন করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। কোরআন ও ইসলামের আলোয় আলোকিত এই মাহফিল আমাদের হৃদয়ে নতুন প্রেরণা জাগাবে। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোরআন ও ইসলামের পথে থেকেই মানবকল্যাণে কাজ করে যেতে পারব। দেশের উন্নয়ন ও এলাকার অগ্রগতির জন্য আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান মাইক্রোম্যাক্স টেকনোলজি লিমিটেড সবসময় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।”

পরিশেষে মোনাজাত ও মাহফিল পরিচালনা
আলোচনা শেষে মোনাজাতের মাধ্যমে দেশ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করা হয়। মাহফিলের সার্বিক পরিচালনা করেন শোয়াইব হোসেন বিশ্বাস। উপস্থিত মুসল্লিরা মনোযোগ সহকারে ইসলামী বয়ান শোনেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন।
আইন্দিপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে হাফেজ পাশকৃত শিক্ষার্থীদের পাগড়ী তুলে দেন অতিথিরা।
আইন্দিপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামীকাল রবিবার, ২ নভেম্বর একই স্থানে মহিলা মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

