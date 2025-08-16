আলমডাঙ্গার গড়গড়ি গ্রামে মাদকবিরোধী সমাবেশে ওসি মাসুদুর রহমান আলমডাঙ্গা এলাকায় কোনো মাদক থাকবে না

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি: আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামবাসীর উদ্যোগে মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে গড়গড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান (পিপিএম)। সভাপতিত্ব করেন রফিকুল ইসলাম আলম মিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির টু আইসি এএসআই আমিরুল ইসলাম। তরিকুল ইসলাম রতন মিয়া, মামুনুর রশিদ, হায়দার আলী, হুমায়ুন কবীর, আব্দুল আজিজ, রানা চৌধুরী, জমির উদ্দিন, আক্কাস আলী, জাফর ইকবাল, রুহুল আমিন, খায়রুল ইসলাম স্বপন, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মিনারুল হক। গ্রামবাসী বলেন, গ্রামবাসীর উদ্যোগে গ্রাম থেকে মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবীদের ধরে ধরে পুলিশে সোপর্দ করা হচ্ছে। এই গড়গড়ি গ্রামে কোন মাদকদ্রব্য বা মাদক সেবী থাকবে না। কেউ মাদক বিক্রি বা সেবন করলে তাকে ধরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান (পিপিএম) গড়গড়ি গ্রামবাসীর এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা থানা এলাকায় কোন মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক সেবী থাকবে না। তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, হয় মাদক ছাড়ুন নয়তো এলাকা ছাড়ুন। মাদক ব্যবসায়ীদের জায়গা আলমডাঙ্গা থানা এলাকায় হবে না। এছাড়া তিনি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে একটি মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে গ্রাম সূত্রে জানায়। উল্লেখ্য, গড়গড়ি গ্রামবাসী গত কয়েকদিন আবেগ আগে এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী হাসানকে দুইটি ধারালো অস্ত্র ভোজালি ও মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক করে পুলিশে দেয়। এছাড়া গত বুধবার গড়গড়ি গ্রামের কুদ্দুসের ছেলে ইদু ও একই গ্রামের রূপচাঁদের ছেলে রাসেলকে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। গতকাল শুক্রবার সকালে গ্রামবাসী জেহালা গ্রামের মতিনের ছেলে মোহন ও কৃষ্ণপুর গ্রামের চিতাবের ছেলে আশিককে ট্যাপেন্টাল ট্যাবলেটসহ আটক করে পুলিশের সোপর্দ করে।
