আলমডাঙ্গার নগর বোয়ালিয়ায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

হাটবোয়ালিয়া/ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিঃআলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া – ভালাইপুর সড়কের নগর বোয়ালিয়া কবরস্থান মোড়ে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আবুল কালাম আজাদ (৫৫) নামে এক বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত আজাদ নগর বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত দাউদ প্রমানিকের ছেলে এবং তিনি হাটবোয়ালিয়া বাজারের একটি অটো ফার্নিচার ফ্যাক্টারির মালিক ছিলেন। গতকাল ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার, দুপুর ১টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আবুল কালাম আজাদ জুমার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বাইসাইকেলে করে হাটবোয়ালিয়া জামে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। রওনা দেবার মাত্র ৩ মিনিটের মধ্যে ভালাইপুরের দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান তাকে পিছন দিক থেকে সজোরে চাপা দেয়। ধাক্কার তীব্রতায় তিনি রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত জখম হন এবং তার বাইসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হারদীতে নিয়ে আসে, কর্তব্যরত চিকিৎসক পরিক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় জনতা পিকআপ ভ্যানটি আটক করতে পারলেও এর চালক দ্রুত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম এই বিষয়ে নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই মিজানুর রহমান ও টু আইসি সোহেল রানা ঘটনাস্থলে যায় এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন।পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আবুল কালাম আজাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় আইনগত প্রক্রিয়া মেনে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাত ৮টায় হাজারো মুসল্লির উপস্থিতিতে নামাজে শেষে নগর বোয়ালিয়া – হাটবোয়ালিয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে আজাদের দাফন সম্পন্ন করা হয়।
আবুল কালাম আজাদ হাটবোয়ালিয়া বাজারের অত্যন্ত পরিচিত, সদালাপী ও ক্রীড়া প্রেমী ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাটবোয়ালিয়া বাজারে অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে ফার্নিচার তৈরি ও বিক্রি করে আসছিলেন।
মৃত্যুকালে আবুল কালাম আজাদ স্ত্রী , ১ কন্যা ও ১ ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
