আলমডাঙ্গার নবাগত কৃষি কর্মকর্তাকে বিএডিসি ডিলার সমিতির ফুলেল শুভেচ্ছা

আলমডাঙ্গা অফিস:আলমডাঙ্গা সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানিয়েছে বিএডিসি সার ও বীজ ডিলার সমিতি। সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলা কৃষি অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উদয় রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম ও শাহিন। বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন এবং আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি শেখ আব্দুল জব্বার ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য ডিলারবৃন্দ।
নবাগত কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশকে স্বাগত জানিয়ে সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, তারা কৃষি বিভাগের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। এসময় কৃষি কর্মকর্তা তার বক্তব্যে ডিলারদের কৃষকের পাশে থেকে সঠিকভাবে সার ও বীজ বিতরণের আহ্বান জানান।
