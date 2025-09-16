আলমডাঙ্গার নবাগত কৃষি কর্মকর্তাকে বিএডিসি ডিলার সমিতির ফুলেল শুভেচ্ছা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস:আলমডাঙ্গা সদ্য যোগদানকৃত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানিয়েছে বিএডিসি সার ও বীজ ডিলার সমিতি। সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলা কৃষি অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উদয় রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম ও শাহিন। বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন এবং আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি শেখ আব্দুল জব্বার ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য ডিলারবৃন্দ।
নবাগত কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশকে স্বাগত জানিয়ে সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, তারা কৃষি বিভাগের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। এসময় কৃষি কর্মকর্তা তার বক্তব্যে ডিলারদের কৃষকের পাশে থেকে সঠিকভাবে সার ও বীজ বিতরণের আহ্বান জানান।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মহেশপুরে রাইটস যশোরের উদ্যোগে পিয়ার লিডার ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বিজ’এর দুটি শাখার উদ্বোধন

এলাকার খবর

২৪ জুলাই অভ্যুত্থান: রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করল ইসলামী ছাত্রশিবির…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ক্লিনিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডেঙ্গু কীট, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা।

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More