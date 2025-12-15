আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ার বিএনপি নেতা হায়দারের ইন্তেকাল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

হাটবোয়ালিয়া / ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিঃআলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ার বিএনপি নেতা হায়দার (৪২) স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ( ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন )।
হায়দার আলি বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত খেদের আলির ছোট ছেলে এবং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার ও বিএনপির ৪ নং ওয়ার্ড ( বাঁশবাড়িয়া) সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার সকালে থেকে ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সেখান থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরে তিনি গোসল করার সময় বাথরুমে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। হায়দারের স্ত্রী ঠিক পেয়ে বাথরুমের দরজা খুলে দেখেন হায়দার অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে।
সেখান থেকে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হারদীতে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
গ্রাম্য চিকিৎসক আমিরুল ইসলাম কাতব জানান, হায়দার আলি হাই প্রেশারের রুগী ছিলেন। আগে দুই বার মিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
গতকাল এশার নামাজ শেষে বাঁশবাড়িয়া ঈদগাহ ময়দানে নামাজে জানাজা শেষে গ্রাম্য কবরস্থানে হায়দার আলির দাফন সম্পন্ন করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, সাবেক চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু, বর্তমান চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান, মতিয়ার রহমান মেম্বার সহ গ্রামবাসী।
নিসন্তান হায়দার আলি স্ত্রী সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
স্থানীয় বিএনপি নেতারা বলেন, হায়দার ছিলেন দলের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ইউনিয়ন বিএনপির নানা কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখেছেন। আসন্ন নির্বাচনে শরীফুজ্জামান শরীফের প্রার্থীতা নিয়ে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন।

