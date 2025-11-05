আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়ায় পথসভায় মো: শরীফুজ্জামান শরীফ উদারতার সাথে ধানের শীষের ভাইদেরকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

আলমডাঙ্গা অফিস:চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফ বলেছেন, ‘আমরা আগামীতে ধানের শীষকে বিজয়ী করার জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করব। আপনাদের ইউনিয়নে অন্য কোনো মতভেদের কোনো নেতা-কর্মী থাকলেও তাদের সাথে শহিদোচিত পূর্ণ আচরণ করে সবাইকে নিয়ে ধানের শীষে ভোট করতে হবে। কারোর সাথে কোনো বিবাদে জড়ানো যাবে না। ধানের শীষের প্রতীকে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ।’ গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়ায় পথসভায় তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘যে ভাইটি কে আপনারা অবহেলা করবেন, সে ভাইটিও আপনাদের জন্য এবং দলের জন্য মামলা খেয়েছে, জেল খেটেছে। সুতরাং ধানের শীষকে যারা ভালোবাসে, শহীদ জিয়ার আদর্শকে যারা ভালোবাসে একটি নেতাকর্মীও যেন ধানের শীষের বাইরে না থাকে সেইটা দেখাও আমাদের সবার দায়িত্ব। সে জন্য আমরা সবাই সহানুভ’তিশীল ও উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধানের শীষের ভাইদেরকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী দিনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একসাথে কাঁেধ কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব।’
তিনি নিজের গণসংযোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘আগামী ১০ ও ১১ তারিখে আপনাদের ইউনিয়নে আমাদের গণসংযোগ আছে। ঐ দুদিন আপনাদের ইউনিয়নে আমি বিকাল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত থাকবো। এমন কোনো গ্রাম, এমন কোনো চায়ের দোকান , এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি যাবো না। প্রত্যেকটি গ্রামের প্রত্যেকটি চায়ের দোকানে আমি যেতে চাই। আপনারা আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবেন এবং আমাকে সহযোগিতা করবেন। আমি সবার সাথে দেখা করব।’
এ সময় ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিরা,সাধারণ আতাউল হুদা, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও সাবেক ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন লাড্ডু, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক মো সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা সহ- সভাপতি খন্দকার আরিফ, যুগ্ম সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি অসুস্থ নেতা মুনসুর আলীসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
