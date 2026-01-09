আলমডাঙ্গার মধুপুরে কে.ইউ.বি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিসঃ  আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামী ইউনিয়নের ঘোষবিলা এলাকায় অবস্থিত কে.ইউ.বি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

অভিযানকালে ইটভাটার বৈধ কাগজপত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকা  এবং অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনার দায়ে  ইট প্রস্তুত ও ভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর ৪ ধারা লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়ায় কে এন বি ইটভাটার মালিককে ৫০,০০০টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১২টার সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদীর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদী বলেন,জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। আইন অমান্য করে যারা পরিবেশ ধ্বংস করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদে ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ ধরনের অভিযান আগামীতে  আরও জোরদার করা হবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

দামুড়হুদার ছাতিয়ানতলায় মাইক বাঁজিয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রচারণা: নিষেধ করায় সংঘর্ষ:…

এলাকার খবর

ভুট্টাখেত থেকে মরদেহ উদ্ধার, শ্বাসরোধে হত্যার প্রাথমিক ধারণা আলমডাঙ্গার তিওরবিলার…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার বড়বাজার ও কোর্ট মোড়ে সেনাবাহিনী–পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযান

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় কেশবপুরের নাজমুল নিহত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More