আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় দুই শতাধিক নেতাকর্মীর বিএনপিতে যোগদান

হাটবোয়ালিয়া / ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিঃ চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া হাটুভাঙ্গা ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে প্রায় ২০০ জন নেতাকর্মী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় হাটবোয়ালিয়া হাটুভাঙ্গা ২নং ওয়ার্ড বিএনপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা দলে যোগ দেন। অনুষ্ঠানটি ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুর রউফ খোকন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন (লাড্ডু)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মজিরুল ইসলাম বিজু, ইউনিয়ন কৃষক দলের সহ-সভাপতি আয়ুব আলী ও সহ-সভাপতি জুরাল কসাই। এই যোগদান অনুষ্ঠানে হাটবোয়ালিয়া হাটুভাঙ্গা ২নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য কিয়াম উদ্দিন মেম্বার, ছানুয়ার হোসেন, মতিয়ার রহমান (জাপান), আলম আলী, শহিদুল ইসলাম ও হাচানসহ তাঁদের পরিবারের ২ শত সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি কমির উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন আলী, প্রচার সম্পাদক সেলিম রেজা, কোষাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম, ২নং ওয়ার্ড কৃষক দলের সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক আঃ আলিম, বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রাসেল হুদা, যুবদল নেতা মহিদুল ইসলামসহ আবুল কালাম, জামিল, মিটু, টিটু, শামিম, শিলন এবং বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিএনপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নেতাকর্মীদের এই যোগদান আগামী দিনে দলকে আরও শক্তিশালী করবে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করবে। নবীন সদস্যদের যোগদানের ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে বিএনপির অবস্থান আরও সুসংহত হলো বলে নেতৃবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.