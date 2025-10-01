আলমডাঙ্গায় আপন ২ ভাইকে কুপিয়ে জখম

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় আপন দুই ভাইকে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

আজ বুধবার (০১ অক্টোবর) সকালে উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের ফুলবগাদি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, ফুলবগাদি গ্রামের মোনর আলীর দুই ছেলে মোতালেব হোসেন (৪০) ও সাইফুল ইসলাম (৪৭)।

আহত সাইফুল ইসলামের স্ত্রী নাসিমা খাতুন বলেন, আর জমিতে বেড়া দেয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশি আসাদ ওরফে সোলাইমানদের সঙ্গে বিরোধ হয়। তারা জানান, জমিতে বেড়া দিলে তারা তাদের জমিতে ফসল ফলাতে সমস্যায় পড়বে। উত্তরে জানায়, পরবর্তী
বেড়া তুলে নেয়া হবে বলে জানান আমি। এরপরও তারা আমাকে গালিগালাজ ও মেরে ফেলার হুমকি দেয়। পরে বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়।

তিনি আরও বলেন, এরই জের ধরে আজ সকালে আমার চাচাতো দেবর মুজিবর, সিদ্দিক, নূর ইসলাম, আসাদ ওরফে সোলাইমান, মুজিবর, সাব্বিরসহ কয়েকজন লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর হামলা করে। এতে আমার স্বামী ও দেবরকে কুপিয়ে জখম করে তারা। আমি প্রতিবাদ করলে আমাকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটায় তারা। পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় দুজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইসরাত জেরিন জেসি বলেন, দুজনের শরীরে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে জখম রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে একজনকে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, এই ঘটনাটি আমার জানা নেই। বিস্তারিত জানতে খোঁজ নিচ্ছি।

