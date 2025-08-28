আলমডাঙ্গায় কৃষি কর্মকর্তার বদলির প্রতিবাদে কৃষকদের মানববন্ধন।

স্টাফ রিপোর্টার: আলমডাঙ্গায় কৃষি কর্মকর্তার হঠাৎ বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন শতাধিক কৃষক। গত বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীনকে বদলি করা হয়। এই আদেশকে “অযৌক্তিক” ও “ষড়যন্ত্রমূলক” বলে উল্লেখ করে কৃষক সমাজ ২৭ আগষ্ট বিকাল ৫ টায় বুধবার আলমডাঙ্গার হাইরোডস্থ আল-তায়েবা মোড়ে মানববন্ধনের আয়োজন করে।

বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা শতাধিক কৃষকের অংশগ্রহণে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, রেহেনা পারভীন একজন সৎ, দক্ষ ও কৃষকবান্ধব কর্মকর্তা। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আলমডাঙ্গায় কৃষি উৎপাদনে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন তার কার্যকর মনিটরিং, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সেবার মান বৃদ্ধির ফলে।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন সার ডিলারদের অনিয়ম, মজুতদারি ও পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। তার এই কার্যক্রমে একশ্রেণির মুনাফালোভী ব্যবসায়ী ক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা অদৃশ্য প্রভাব খাটিয়ে এই বদলির আদেশ আদায় করেছে।

কৃষকরা বলেন, “রেহেনা পারভীন শুধু একজন অফিসার নন, তিনি আমাদের মাঠ পর্যায়ের ভরসার নাম। তার বদলির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কৃষক স্বার্থে আঘাত হানা হয়েছে।”

মানববন্ধন শেষে কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলামের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং বদলি আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান।

কৃষকদের দাবি, রেহেনা পারভীনকে আলমডাঙ্গায় বহাল রেখে কৃষিখাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
এ সময় আলমডাঙ্গার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সহ সাধারণ কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

