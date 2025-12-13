আলমডাঙ্গায় টঙঘরে অভিযান: দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার , ছাত্রদল নেতা আটক

স্টাফ রিপোর্টার: আলমডাঙ্গা উপজেলায় সেনাবাহিনী ও থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে বাবুপাড়ার একটি টঙঘর থেকে দেশীয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় ছাত্রদল নেতা মো. লিখন (২৬)কে আটক করা হয়েছে। তিনি উপজেলার পৌরসভার বাসিন্দা এবং মৃত তারাচাদ শেখের ছেলে।
শুক্রবার রাত ২টার দিকে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। হারদীর অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন তোফাজ্জেল হকের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী অংশ নেন। সাথে ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল।
অভিযান শুরুর আগে পুরো এলাকা ঘিরে রাখা হয়। পরে টঙঘরে প্রবেশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একটি ওয়ান শুটার গান , একটি চাইনিজ কুড়াল এবং একটি ভিভো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। মো. লিখনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় হস্তান্তর করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে , প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যা তদন্তে সহায়তা করবে। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও অন্যান্য আলামত জব্দ করে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন , গভীর রাতেও এই ধরনের অভিযান এলাকায় নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলেছে , শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের অভিযান ও কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
