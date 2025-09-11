আলমডাঙ্গায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগে জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান

স্টাফ রিপোর্টার:গতকাল বুধবার (০৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের হাউসপুর ব্রিজ মোড় থেকে শুরু করে বিনোদপুর, ডাউকি ও পোয়ামারি গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও প্রচারণা চালিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফ। তার সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার হোসেন জোয়ার্দার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি এহসানুল হক স্বরাজ, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সালাম সিরাজী, যুগ্ম সম্পাদক সাইদুল আলম বুড্ডু, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক টগর, আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া হোসেন শান্ত, যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর আলম এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের সদস্য শাহারু আহমেদসহ ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।
গণসংযোগকালে নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, “দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আনতে ও জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করতে হবে।”
প্রচারণা চলাকালে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় জনগণও নেতাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।
