আলমডাঙ্গায় প্রাণীসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারীদের মাঝে মালামাল বিতরণ করা হয়েছে।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস:৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রাণীসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্তরে এ মালামাল বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৩টি ডেইরি পিজির ৫ শ ২০ জন সদস্যদের হাতে মালামাল তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক খামারী পিজি সদস্যকে ৭ রকমের মালামাল দেওয়া হয়েছে।

মালামাল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস এম মাহমুদুল হকের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা উদয় রহমান। এসময় তিনি বলেন, সরকার গ্রামীণ অর্থনীতি ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। খামারিদের আধুনিক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদানই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আশা করি, এই সহায়তার মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা দুধ উৎপাদনে একটি আদর্শ মডেল এলাকায় পরিণত হবে। প্রাণীসম্পদ খাত কেবল পুষ্টি নয়, কর্মসংস্থানেরও বড় উৎস। আমরা চাই, প্রতিটি খামারি যেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন করে অধিক লাভবান হতে পারেন। প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদের হাতে পৌঁছে দেওয়া এই মালামাল তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার আতিকুর রহমান, উপসহকারী কৃষি অফিসার আহসান উল হক শাহীন, উপসহকারী প্রানি সম্পদ সম্প্রসারন কর্মকর্তা আবুল কাশেম, এসএএলও সম্প্রসারন নাসির উদ্দিন, খামারী আওয়ালুজ্জামান রাসেল, টিটন, সেলিম, চায়না খাতুন, কহিনুর, হাওয়া, টুম্পা প্রমুখ।

