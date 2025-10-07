আলমডাঙ্গায় ভূষি উৎপাদনে অনিয়ম, সুমন ফ্লাওয়ার মিলকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস:নিবন্ধনবিহীন ভূষি উৎপাদন করায় ফ্লাওয়ার মিলকে জরিমানা,আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারে নিবন্ধনবিহীনভাবে ভূষি (পশুখাদ্য) উৎপাদন ও বিক্রির অভিযোগে “সুমন ফ্লাওয়ার মিল” নামের একটি প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার বেলা ১২ টায় এই অভিযান পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশীষ কুমার বসু। অভিযানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রসিকিউশন করেন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা. এ. এন. এম. মোস্তাকিম মুকুট। এ সময় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস. এম. মাহমুদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধন ছাড়াই পশুখাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করায় মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ এর ৪ ধারায় “সুমন ফ্লাওয়ার মিল”–এর প্রোপ্রাইটর মো. সুমন বিশ্বাসকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া ভবিষ্যতে নিবন্ধনবিহীন কোনো পশুখাদ্য উৎপাদন, মজুত, বিক্রয় বা বিপণন না করার শর্তে তাঁর কাছ থেকে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস. এম. মাহমুদুল হক বলেন, “অবৈধভাবে পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিপণন করলে তা প্রাণিসম্পদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। নিয়মবহির্ভূত এমন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

