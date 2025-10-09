আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবক গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (৭ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার ১১নং নাগদাহ ইউনিয়নের দমদমা গ্রামের চ্যাংমারী মাঠ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান, পিপিএম-এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস, ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্য ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চ্যাংমারী মাঠের রাসেল নামের এক ব্যক্তির রাস্তা সংলগ্ন পুকুরপাড় থেকে দুই যুবককে সন্দেহভাজনভাবে আটক করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— বলিয়ারপুর গ্রামের আব্দুল সবুর খানের ছেলে ছানিরুল ইসলাম (২৮) এবং নাগদাহ পূর্বপাড়ার আব্দুর রশিদ হেবার ছেলে রাশেদুজ্জামান টিকু (২৫)। তাদের কাছ থেকে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
পরে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয় এবং গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছে, মাদকবিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
