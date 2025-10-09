আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবক গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (৭ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার ১১নং নাগদাহ ইউনিয়নের দমদমা গ্রামের চ্যাংমারী মাঠ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান, পিপিএম-এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস, ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্য ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চ্যাংমারী মাঠের রাসেল নামের এক ব্যক্তির রাস্তা সংলগ্ন পুকুরপাড় থেকে দুই যুবককে সন্দেহভাজনভাবে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন— বলিয়ারপুর গ্রামের আব্দুল সবুর খানের ছেলে ছানিরুল ইসলাম (২৮) এবং নাগদাহ পূর্বপাড়ার আব্দুর রশিদ হেবার ছেলে রাশেদুজ্জামান টিকু (২৫)। তাদের কাছ থেকে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

পরে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয় এবং গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছে, মাদকবিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

জীবননগরে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চার…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় স্ক্যাবিসের ‘ভয়াবহ’ প্রাদুর্ভাব, রোগীদের ভোগান্তি –…

এলাকার খবর

সড়ক নেই, চালু হয়নি চুয়াডাঙ্গার পৌনে ৭ কোটি টাকার সেতু

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More