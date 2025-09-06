আলমডাঙ্গায় সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে মাদকসহ দুইজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা অফিস:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ মাদক ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৬০ পিস ট্যাবলেট, মাদক বিক্রয়ের নগদ টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন।
গত বৃহস্পতিবার ৫ সেপ্টেম্বর পৌনে ৮ টার সম সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন হাউসপুর ব্রিজ এলাকা থেকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী, আলমডাঙ্গার এক কর্মকর্তা এবং আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মোঃ তাইজুল ইসলাম।
পুলিশ জানায়, হাউসপুর ব্রিজ থেকে সাদাব্রিজগামী পাকা রাস্তার পাশে বাহার আলীর চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে দুইজনকে আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন:
আলমডাঙ্গা কলেজ পড়ার শ্রী শ্যামল কুমার সাহার ছেলে সুবেন্দু সাহা (৩০) ও
আলমডাঙ্গা হাউসপুরের মিজানুর রহমানের ছেলে মোঃ শাওন (২৮)
এসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়:ষাটপিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রেয়ের ,নগদ ১২৬২ ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা (নম্বর-১৪, তারিখ-০৬/০৯/২০২৫) রুজু করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
