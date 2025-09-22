আলমডাঙ্গায় ২১৬ বোতল হোমিওপ্যাথিক অ্যালকোহলসহ একজন আটক।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস: চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এক মাদকবিরোধী অভিযানে ২১৬ বোতল হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যালকোহল ও একটি পাখি ভ্যানসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে এ সময় আরও তিনজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গত রবিবার ২১ সেপ্টেম্বর আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের নিমতলা মাঠ থেকে আটক করে পুলিশ। আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান, নির্দেশে এসআই মানিক কুমার শিকদারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিলের কাজ করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন যে, নিমতলা গ্রামের রজব আলীর কলাবাগানের পাশে ইটের সলিং রাস্তায় মাদকদ্রব্যের একটি চালান যাচ্ছে।

পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে মোঃ ফেলু মন্ডল (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। তিনি কুটিপাইকপাড়া গ্রামের মৃত ওয়াছ উদ্দিনের ছেলে। আটকের সময় তার সঙ্গে থাকা ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যানে কাগজের কার্টুনের ভেতর লুকানো অবস্থায় ২১৬ বোতল কর্ক লাগানো নেশাজাতীয় হোমিওপ্যাথিক অ্যালকোহল পাওয়া যায়। তবে ফেলু মন্ডলের সঙ্গে থাকা আরও তিন সহযোগী পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।
পুলিশ রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে জব্দ তালিকা তৈরি করে আলামতগুলো জব্দ করে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত ফেলু মন্ডলের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অধীনে যার মামলা নং-২৯।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাসুদুর রহমান জানান মাদক সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান আমাদের নিয়মিত চলমান আছে, আসামিদের আটক করে কোর্টে তোলা হবে এবং পলাতক আসামীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবক আহত

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে মিষ্টি ও মবিলের দোকানে চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা…

এলাকার খবর

দামুড়হুদায় গলায় ফাঁস দিয়ে ভ্যানচালকের আত্মহত্যা 

এলাকার খবর

দামুড়হুদায় মরাদেহ আটকে রেখে সুদের টাকা আদায়

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More