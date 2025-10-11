আলমডাঙ্গা ইসলামী ব্যাংকের ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি বাতিল: চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক নিয়োগ জটিলতা মূল কারণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম
স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আলমডাঙ্গা শাখায় কর্মরত সাতজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি হঠাৎ করেই বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শাখায় কর্মরতদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং দুপুরে চাকরিচ্যুত কর্মীরা হাতে পান ‘টার্মিনেশন লেটার’। এরপরই তারা বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।
চাকরিচ্যুতদের মধ্যে রয়েছেন ক্যাশ অফিসার, জুনিয়র অফিসার এবং সহায়ক কর্মচারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংককর্মী। তারা দীর্ঘ সময় ধরে শাখাটিতে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে চাকরিচ্যুতদের একজন জানান, “আমাদের নিয়োগ চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক একটি বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছিল। সেই নিয়োগকে এখন অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করা হয়েছে। আজই অফিসে এসে হাতে টার্মিনেট লেটার পাই। এখন বাড়ি চলে যাচ্ছি।”
ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়োগ সংক্রান্ত কিছু গুরুতর অনিয়ম ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয়ভাবে তদন্ত হয়। সেই তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর প্রভাব দেশের বিভিন্ন শাখায় পড়েছে, যার মধ্যে আলমডাঙ্গা শাখাও রয়েছে।
চাকরিচ্যুত কর্মীদের আরেকজন আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তাদের হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, “বছরের পর বছর পরিশ্রম করার পর এমন হঠাৎ সিদ্ধান্ত আমাদের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে আনলো। পরিবার নিয়ে এখন কী করবো—ভাবতে পারছি না।”
স্থানীয়দের ভাষ্য, ব্যাংকের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে শুধু চাকরিচ্যুত কর্মীরাই নন, পুরো শাখার পরিবেশেও এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলেও এ নিয়ে নানান আলোচনা চলছে।
এ বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরেই ইসলামী ব্যাংকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। তদন্ত শেষে পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত এই নিয়োগের মাধ্যমে যুক্ত হওয়া কর্মীদের চাকরি বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার জামজামি বাজারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান: ২০ হাজার…

এলাকার খবর

শহীদ রফিকুল ইসলামের ১২তম শাহাদাত বার্ষিকীতে চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রশিবিরের দোয়া মাহফিল ও…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা বিএনপির প্রয়াত নেতা মির্জা শিপলুর আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া

এলাকার খবর

জনগণই বিএনপির শক্তি, বিএনপির আত্মবিশ্বাস

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More