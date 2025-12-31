আলমডাঙ্গা খাদিমপুর বানাত খাল মোড়ে ভোররাতে মোটরসাইকেল ছিনতাই।

খাদিমপুর প্রতিনিধিঃ আলমডাঙ্গা খাদিমপুর বানাত খাল মোড়ের অদূরে ভোররাতে মোটরসাইকেল ছিনতাই করেছে একদল ছিনতাই কারী। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ছয়টার দিকে মোটরসাইকেল ছিনতাই এর ঘটনা ঘটেছে।
খাদিমপুর গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে তরিকুল ইসলাম জানায় দুই বন্ধু ভোররাতে ঢাকা থেকে ফেরার পর আমার বাড়ি থেকে ডিসকভার ১৩৫ সিসি যার নাম্বার চুয়াডাঙ্গা ল – ১১০৯০০ গাড়িটি নিয়ে বন্ধুকে তার নিজ বাড়ি গোপালনগর গ্রামে রেখে ফেরার পথে কমলাপুর গ্রাম ও বানাত খালের মাঝামাঝি সড়কে পৌঁছালে কলা গাছ ফেলে আমার গতিরোধ করে কয়েকজন সন্ত্রাসী। সাথে সাথে আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রধান রাস্তা থেকে নামিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের ভিতরে নিয়ে যায় এবং মুখ হাত-পা বেঁধে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। বেশ কিছু সময় পর একা একাই কষ্ট করে হাতের বাধন খুলে পরিবারের কাছে জানাই এবং আমাকে উদ্ধার করে পাশে কমলাপুর ফাঁড়িতে বিষয়টি অবহিত করি । সাথে সাথে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে কমলাপুর ফাড়ি ইনচার্জ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। আলমডাঙ্গা থানায় এ বিষয়ে একটি অভিযোগ করা হয়েছে।
