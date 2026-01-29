আলোকদিয়া বাজারে শরিফুজ্জামান শরীফের নির্বাচনী গণসংযোগ

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা- ১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরীফের নির্বাচনী গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকেল ৫টায় আলোকদিয়া বাজারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।
গণসংযোগকালে শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, আধুনিক ও উন্নত চুয়াডাঙ্গা গড়তে ধানের শীষে ভোট দিন। দীর্ঘদিন অবহেলিত চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার সার্বিক উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন। একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে তিনি বলেন, সেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ সব খাতে উন্নয়ন নিশ্চিত করাই তার লক্ষ্য।
এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ধানের শীষের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট ওয়াহেদুজজামান বুলা, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সিনিয়র সদস্য খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য ও জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি এম জেনারেল ইসলাম।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু, বিএনপি নেতা আবুল কালাম আজাদসহ জেলা ও স্থানীয় বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
গণসংযোগে স্থানীয় ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া লক্ষ্য করা যায়।
