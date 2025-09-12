ইউএনও খায়রুল ইসলামের উপস্থিতিতে আমঝুপিতে সেলাই মেশিন ও ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ইউনিয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে সেলাই মেশিন, ফুটবল ও বিভিন্ন ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন, ক্রীড়াপ্রেমীদের মাঝে ফুটবল এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ওষুধ বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল আলম।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মৌসুমী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য তৌফিক এলাহী, আসাদুল হক পিন্টু ও প্রধান শিক্ষক কিতাব আলী। এ ছাড়া ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আব্দুল্লাহ, আরিফ হোসেন, মকবুল হোসেন, সালমা খাতুন, মেরিনা সুলতানা এবং হিসাব সহকারী আসিফ ইকবাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুর প্রেসক্লাবে তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার দীননাথপুরে ঘুমের মধ্যে হজুরের ভাগ্নে শরীরে পা স্পর্শ হওয়ায় বিপত্তি, দুই…

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় ইয়াবাসহ আটক ২: সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের জনগণের কাছে মামুনুল হকের সালাম পৌঁছাতে এসেছি : জুবায়ের খান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More