ইনসাফভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে হাত পাখায় ভোট দিন মাওলানা মোঃ জহুরুল ইসলাম আজিজী

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত এমপি প্রার্থী মাওলানা মোঃ জহুরুল ইসলাম আজিজী বলেছেন,
“দেশে প্রকৃত ন্যায়, ইনসাফ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনীতি অপরিহার্য। দুর্নীতি, দুঃশাসন ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়তে হলে ইসলামি নেতৃত্বকে বিজয়ী করতে হবে। আসুন, ইনসাফভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে হাত পাখা মার্কায় ভোট দিয়ে পরিবর্তনের সূচনা করি।”
৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের গণসংযোগকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন,এসময় উপস্থিত ছিলেন
আলমডাঙ্গা উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা আকরাম হোসাইন সাইরাফী,
সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. ওয়ালিদ হোসেন জোয়ার্দার,
সেক্রেটারি আমিনুল হক বিশ্বাস,
প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্বাস উদ্দিন,
প্রচার সম্পাদক কারী মাসুম বিল্লাহ,
মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাস্টার,
স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল গণি,
জামজামি ইউনিয়ন সভাপতি সাজেদুর রহমান পিন্টু,
সেক্রেটারি রেজাউল হক,
এছাড়াও থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের অসংখ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা বলেন, দেশের জনগণ আজ পরিবর্তন চায়। দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যাশায় সবাইকে হাত পাখা মার্কার প্রার্থীকে বিজয়ী করতে হবে।
