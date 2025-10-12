ইসলামী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে দেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজীজী

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের এমপি পদপ্রার্থী মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজীজী বলেছেন, “দেশকে দুর্নীতি, চুরি ও দুঃশাসনমুক্ত করতে হলে ইসলামী শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতেই হবে।”
শনিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর মোড়ে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী গণসংযোগে তিনি এ মন্তব্য করেন।
গণসংযোগে তিনি এলাকাবাসীর সঙ্গে স্থানীয় সমস্যা, উন্নয়ন, সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
প্রধান বক্তব্যে মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজীজী বলেন—
> “প্রতিটি নির্বাচনই আমাদের লক্ষ্যকে আরও কাছে নিয়ে আসে। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে ন্যায়, শান্তি ও উন্নয়ন নিশ্চিত থাকবে। হাতপাখা প্রতীক শুধুমাত্র একটি প্রতীক নয়, এটি জনগণের অধিকার ও ন্যায়ের পক্ষে আমাদের অঙ্গীকারের প্রতীক।”
তিনি আরও বলেন,বাংলাদেশ বিগত ৫৪ বছর যাদের হাতে শাসিত হয়েছে, তারা দেশকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদের পাহাড় গড়েছে। বারবার দেশকে দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছে। আবারও যদি তারা সুযোগ পায়, সেই দুর্নীতি ও দুঃশাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।”
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ভালাইপুর মোড় শাখার সভাপতি হাজী টিপু সুলতান বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন—
জেলা সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার তুষার ইমরান সরকার, সদর থানা সভাপতি আলিমুজ্জামান, সহ-সভাপতি আবুল কাশেম, আলোকদিয়া ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আশরাফ আলী ও জালাল উদ্দীন, সেক্রেটারি আজগার আলী, যুব আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা ইয়াসিন আলী, সেক্রেটারি রাসেল হাসান, এবং চিতলা ইউনিয়ন সেক্রেটারি মাওলানা আবু হুরায়রা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলোকদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় কর্মীবৃন্দ।
