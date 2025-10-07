ইসলাম রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে জনগণ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে – হাসানুজ্জামান সজীব

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দামুড়হুদা প্রতিনিধি:ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড দুলালনগরে সোমবার এক নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা–২ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের এমপি পদপ্রার্থী জননেতা মোঃ হাসানুজ্জামান সজীব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখার সদস্য মুফতি আব্দুস সালাম, দামুড়হুদা উপজেলা সভাপতি জনাব এনামুল কবির জিপসি, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, নাটুদহ ইউনিয়ন সভাপতি মাওলানা মিকাইল প্রমুখ।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মোঃ রুস্তম আলী। উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কমিটির দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ।
পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জননেতা হাসানুজ্জামান সজীব বলেন,“বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির শাসন দেখেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই জনগণ হতাশ হয়েছে। সীমাহীন দুর্নীতি, জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে দেশের মানুষ। একাধিকবার দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করা হয়েছে। ফলে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখন এদেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। জনগণ বিশ্বাস করে, ইসলাম রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে তবেই জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব।”

তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, “লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করে, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিয়ে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করুন।”

