উথলীতে কাদিয়ানী মতবাদ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন মকলেছুর রহমান মুকুল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের মকলেছুর রহমান মুকুল কাদিয়ানী মতবাদ ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের সময় উথলী ফার্মগেট পাড়ার মসজিদুল জান্নাহ জামে মসজিদে খতিবের নিকট কালিমা পড়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর অনুভূতি জানিয়ে মকলেছুর রহমান মুকুল বলেন, “আমি এতোদিন ভুল বুঝে ভুল পথে ছিলাম। এখন ভুল শুধরে ইসলামের পথে এগিয়ে যেতে চাই। আপনাদের সঙ্গে থেকেই ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে চাই।”

নবাগত মুসলিম ভাইকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান মসজিদ কমিটির সদস্য ও সাধারণ মুসল্লিগণ। এসময় উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. আনছার আলী, সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রব, কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য মোমিনুল হক হাসুসহ আরও অনেকেই।
ধর্মান্তর গ্রহণের এ ঘটনায় এলাকায় অনুকূল আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

