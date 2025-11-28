একদিনব্যাপী টি-টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ‘জে আর স্পোর্টিং ক্লাব

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা নূর নগর কলোনীপাড়া যুবসমাজের উদ্যোগে বেলগাছি মাঠে অনুষ্ঠিত একদিনব্যাপী টি-টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জে আর স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টটি গতকাল (শুক্রবার) বিকালে স্থানীয় বেলগাছি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।
টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য ও অংশগ্রহণ
নূর নগর কলোনী পাড়ার যুবসমাজকে সুস্থ বিনোদনের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মাদকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার মহান লক্ষ্য নিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে এই আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে কলোনী পাড়ার মোট ৬টি দল অংশ নেয় এবং সব খেলোয়াড়ই স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়।
আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে এম এইচ মোস্তফা জানান, খেলাধুলা তরুণদের শরীর, মন ও মেধার বিকাশে সহযোগিতা করে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, “মাদক ও মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সবার প্রতি আহ্বান জানাই, এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে সাবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।”
রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল
দিনভর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ফাইনালে মুখোমুখি হয় জে আর স্পোর্টিং ক্লাব এবং রাজু একাদশ। ১০ ওভারের এই রোমাঞ্চকর খেলায় টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় জে আর স্পোর্টিং ক্লাব। নির্ধারিত ১০ ওভারে তারা ৭৪ রানের একটি চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করায়।
জয়ের জন্য ৭৪ রানের লক্ষ্যে মাঠে নেমে রাজু একাদশ শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পরাস্ত হয়। ফলে শিরোপা ওঠে জে আর স্পোর্টিং ক্লাবের হাতে। ফাইনাল ম্যাচে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য জে আর স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় মিলন ‘ম্যান অফ দা ম্যাচ’ নির্বাচিত হন।
টুর্নামেন্টের আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আকিমুদ্দিন ও শামিমুল হক বাবু। কলোনীপাড়ার যুবসমাজের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ এবং ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করতে এলাকার বিপুল সংখ্যক দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন।
