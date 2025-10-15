ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়নে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার:রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)-এর আওতায় ‘নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন’ শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্পের উদ্যোগে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক (ইউএমবি) প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার বেলা ১২টার ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মেহেরপুর শহরের ফুলবাগান পাড়ায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে এ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ১২ জন খামারির মাঝে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক বিতরণ করা হয়।
এ সময় বক্তারা বলেন, ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক গবাদিপশুর জন্য একটি সুষম ও পুষ্টিসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে পশুর দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং পশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মাঠ পর্যায়ে এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিলে নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনিটরিং অ্যান্ড রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. পলাশ মিয়া, ভিসিএফ-২ মো. আল ইমরান ও এভিসিএফ মোছা. সহিবা খাতুন। প্রকল্পটিতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ, ইফাদ, ড্যানিডা ।
প্রদর্শনীতে স্থানীয় কৃষক, খামারি ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ ছিলো।
