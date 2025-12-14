ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জীবননগরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

জীবননগর অফিস:আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জীবননগরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। শনিবার বিকেলে জীবননগর পৌর এলাকায় এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় নেতাকর্মীরা হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং দায়ীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান।
বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন—জীবননগর পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক ইউনুচ আলী, সদস্যসচিব সবুজ মিয়া, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আশরাফ হোসেন, সদস্যসচিব সুমন বিশ্বাস, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব মো. মোকছেদুর রহমান রিমন, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আফ্রিদী, ছাত্রদল নেতা তানভীর নাফি।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন ফরহাদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল সামি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহাদ, দপ্তর সম্পাদক ওমর ফারুক, জীবননগর থানা ফাজিল মাদ্রাসা ছাত্রদলের সভাপতি নোমান, সাধারণ সম্পাদক আল-আমিনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

