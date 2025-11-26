কঠোর আইন বাতিলের দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার:নতুন ‘কালো আইন’ প্রয়োগ করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার উদ্যোগে আজ ২৬ নভেম্বর বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। বেলা ৩:২০ মিনিট থেকে ৩:৫০ মিনিট পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে।
মানববন্ধন শেষে সমিতির নেতৃবৃন্দ তাঁদের সাত দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রধান উপদেষ্টা ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করেন।
এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি, চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি কাজী নাসিরুদ্দিন শান্তি, সাধারণ সম্পাদক হাজী আব্দুল মোতালেব, কোষাধক্ষ আবিদুদ্দোজা কেবল, এবং সদস্যবৃন্দ আবুল হোসেন, হায়দার আলী, আসিরুল ইসলাম সেলিম, হেলাল উদ্দিন সহ ৭০-৮০ জন অন্যান্য সদস্য। সমিতির সাত দফা দাবি তারমধ্যে ইটভাটা মালিকদের মূল দাবিগুলো ছিল জিগজাগ ভাটার দূরত্ব কমানো: ২০১৩ সনের ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(৩)(ঙ) এবং ৮(৩)(খ) উপধারায় দূরত্ব নির্দিষ্ট করণের কারণে জিগজাগ ইটভাটার মালিকরা লাইসেন্স ও ছাড়পত্র পাচ্ছেন না। যেহেতু হাইব্রিড কিলন এবং ট্যানেল কিলন-এর জন্য নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ১০০০ মিটারের পরিবর্তে ৪০০ মিটার করা হয়েছে, তাই জিগজাগ ভাটার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা দূরত্ব ৪০০ মিটার এবং বনের দূরত্ব ৭০০ মিটার নির্ধারণ করে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদানের আবেদন জানানো হয়েছে। হয়রানি বন্ধের আল্টিমেটাম: জিগজাগ ইট ভাটায় কোনো প্রকার হয়রানি বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা না করার দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায়, সমিতির সদস্যরা ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রদান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। ক্ষতিপূরণ প্রদান: কোনো ইটভাটা বন্ধ করতে হলে অবশ্যই সরকারিভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্ধ করার বিধান চালু করতে হবে। মাটি কাটার প্রত্যয়নপত্র বাতিল: মাটি কাটার জন্য জেলা প্রশাসকের (ডিসি) প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার বর্তমান বিধানটি বাতিল করার দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সমিতির প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলক করা: পরিবেশগত ছাড়পত্র, ডিসি লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স সহ অন্যান্য কাগজপত্র ইস্যু/নবায়নের সময় কেন্দ্রীয় ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির প্রত্যয়ন পত্র বাধ্যতামূলকভাবে জমা দেওয়ার বিধান চালুর উদ্যোগ নিতে হবে, শিল্পের মর্যাদা: ইটভাটাকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার জোর দাবি জানানো হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা: ইটভাটা পরিচালনার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
সমিতির নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁদের দাবি-দাওয়া মানা না হলে, আসছে ঈদের পর ঢাকায় মহাসমাবেশ এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় বরাবর পদযাত্রা কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
