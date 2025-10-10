কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হাতপাখায় ভোট দিন — হাসানুজ্জামান সজীব

স্টাফ রিপোর্টার:ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা–জীবননগর) আসনের হাতপাখা প্রতীকের এমপি প্রার্থী জনাব হাসানুজ্জামান সজীব আজ বৃহস্পতিবার হাউলি ইউনিয়নে ব্যাপক গণসংযোগ করেন।
গণসংযোগকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা এনামুল কবীর জিপসী, সেক্রেটারি হারুন অর রশীদ মিন্টু, এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন শাখার নেতৃবৃন্দ।
এ সময় এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় ও ইসলামী রাজনীতির আদর্শ তুলে ধরেন জনাব হাসানুজ্জামান সজীব।
গণসংযোগ চলাকালে তিনি বলেন—
> “বিগত ৫৪ বছর যারা বাংলাদেশ শাসন করেছে, তারা দূর্নীতির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে। দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে এবং জনগণকে শোষণ করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন করেছে।
এখন বাংলাদেশের মানুষ পরিবর্তন চায়।
সবার জন্য কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শক্তিকে ক্ষমতায় আনার বিকল্প নেই।
তাই আগামী নির্বাচনে সবাইকে হাতপাখা প্রতীকে ভোট দিয়ে ইসলামের পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে।”
