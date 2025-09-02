কার্পাসডাঙ্গায় মসজিদ ও মাদরাসা জন্য জমিদান ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি : দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় মসজিদে খলিল ও দারুল উলূম খলিলিয়্যাহ মসজিদ ও মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ও কুতুবপুর সড়কে আলহাজ্ব ডাঃ আবুল কাশেম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করেন। কার্পাসডাঙ্গা বাজার পাড়ার প্রয়াত খলিল মাষ্টারের মেয়ে ডাঃ নাজমা খলিল ও তার স্বামী ইকবালের নিজ উদ্যোগে জমিদানের পর মসজিদ ও মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ শুরু হলো। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী বাবুল খলিল, জামিল খলিল, মুফতি সাদ আহমেদ মুফতি ওবায়দুল্লাহ, মেরাজুল হাসান চৌধুরী, ইনসান আহমেদ, সাইফুল্লাহ আল মামুন চৌধুরীসহ স্থানীয় আলেম-ওলামা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা বলেন দ্বীনি শিক্ষা ও ইবাদত-বন্দেগির পরিবেশ গড়ে তুলতে মসজিদ ও মাদরাসার ভূমিকা অপরিসীম। তারা আশা প্রকাশ করেন, এ প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে ইলমে দ্বীন ও ইসলামি নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও ব্যবস্থাপকগণ এলাকাবাসীর নিকক দুয়া কামনা করেছেন। ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনের পর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমিদাতা ডঃ নাজমা খলিল ও তাঁর জীবনসঙ্গী মোঃ ইকবালের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হওয়ায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত। তারা সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় মিলিমা ইসলাম এর নেতৃত্বে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত, বর্ণাঢ্য…

এলাকার খবর

মহেশপুর সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে ইয়াবা সহ দুই জনকে আটক করেছে

এলাকার খবর

বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাসাসের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত…

এলাকার খবর

দামুড়হুদায় বাংলালিংক ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে যাত্রা শুরু করলো অক্সফোর্ড সোলার…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More