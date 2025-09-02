কার্পাসডাঙ্গায় মসজিদ ও মাদরাসা জন্য জমিদান ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন

কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি : দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় মসজিদে খলিল ও দারুল উলূম খলিলিয়্যাহ মসজিদ ও মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ও কুতুবপুর সড়কে আলহাজ্ব ডাঃ আবুল কাশেম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করেন। কার্পাসডাঙ্গা বাজার পাড়ার প্রয়াত খলিল মাষ্টারের মেয়ে ডাঃ নাজমা খলিল ও তার স্বামী ইকবালের নিজ উদ্যোগে জমিদানের পর মসজিদ ও মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ শুরু হলো। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী বাবুল খলিল, জামিল খলিল, মুফতি সাদ আহমেদ মুফতি ওবায়দুল্লাহ, মেরাজুল হাসান চৌধুরী, ইনসান আহমেদ, সাইফুল্লাহ আল মামুন চৌধুরীসহ স্থানীয় আলেম-ওলামা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা বলেন দ্বীনি শিক্ষা ও ইবাদত-বন্দেগির পরিবেশ গড়ে তুলতে মসজিদ ও মাদরাসার ভূমিকা অপরিসীম। তারা আশা প্রকাশ করেন, এ প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে ইলমে দ্বীন ও ইসলামি নৈতিকতার আলো ছড়িয়ে সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও ব্যবস্থাপকগণ এলাকাবাসীর নিকক দুয়া কামনা করেছেন। ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনের পর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমিদাতা ডঃ নাজমা খলিল ও তাঁর জীবনসঙ্গী মোঃ ইকবালের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হওয়ায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত। তারা সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।
