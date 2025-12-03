কালীগঞ্জে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের অংশগ্রহনে খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া মাহফিল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের অংশগ্রহনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রæত সুস্থতা কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল করা হয়েছে। কালীগঞ্জ উপজেলার ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বুধবার বিকাল ৪ টায় শহরের সরকারী ভ’ষনস্কুল মাঠে দোয়ার অনুষ্টানে প্রধান অতিথি ছিলেন, কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ছাত্রদল নেতা হামিদুল ইসলাম হামিদ। তিনি বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া দেশের মানুষের অধিকারের আদায়ে আজীবন সংগ্র্রাম করেছেন। সেই মানুষটা এখন অসুস্থ্য, জীবন সংকটাপন্ন। আমরা আল্লাহর দরবারে তার দ্রæত সুস্থ্যথা কামনা করছি। তিনি দ্রæত সুস্থ্য হয়ে দেশের মানুষের মাঝে ফিরে আসবেন, আমরা সেই আশাই করি।
কালীগঞ্জ পৌর বিএনপির আহব্বায়ক আলহাজ¦ আতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে উপস্থিত অংশ নেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার আমীর মাওঃ আবু তালেব ও ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মুফতি আব্দুল জলিল।
উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান মিলনের সঞ্চালনায় দোয়া অনুষ্টানে আরও উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম রবি ও বিএনপি নেতা সাবেক কাউন্সিলর আশরাফুজ্জামান রনিসহ অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। শেষে খালেদা জিয়ার আশু সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
