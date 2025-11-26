কুষ্টিয়ায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নির্বাচনী প্রস্তুতি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়ার নির্বাচনী প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার কুষ্টিয়ার কানা বিলের পার্টির নিজস্ব ভবনে বিকেল তিনটায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সভাপতি হাফেজ মাওলানা আব্দুল লতিফ খানের সভাপতিিত্বে এবং সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা আরিফুজ্জামান এর সঞ্চালনে এ সভায় বক্তব্য রাখেন নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক হাফেজ মাওলানা আব্দুল হাকিম,সদস্য সচিব হাফেজ মাওলানা আব্দুল মতিন,সদস্য কারী আব্দুস সালাম,মোহাম্মদ বশির উদ্দিন,জায়েদ হাসান,এবং হাফেজ আব্দুস সামাদ। অনুষ্ঠানে বক্তারা কুষ্টিয়া চারটি আসনের দলের মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা অভিযান পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরই অংশ হিসেবে আগামী ২৯নভেম্বর কুষ্টিয়া ২ মিরপুর ভেড়ামারা আসনের মিরপুর দলীয় অফিসে সকাল আটটায় এক বিশেষ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য কুষ্টিয়া জেলার চারটি আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন,কুষ্টিয়া ১ দৌলতপুর আসনে হাফেজ মাওলানা রেজাউল করিম,কুষ্টিয়া দুই মিরপুর ভেড়ামারা আসনে হাফেজ মাওলানা আরিফুজ্জামান, কুষ্টিয়া তিন সদর আসনের হাফেজ মাওলানা আব্দুল লতিফ খানএবং কুষ্টিয়া ৪ কুমারখালী খোকসা আসনে ফজলে নূর ডিকো।

