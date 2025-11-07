কুষ্টিয়ায় হুফফাজুল কোরআন ফাউন্ডেশনের অডিশন সম্পন্ন: বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়া জেলা ওলামা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সভাপতি মাওলানা ইব্রাহিম কাসেমের উপস্থিতিতে মিরপুর এবং ভেড়ামারা হুফফাজুল কোরআন ফাউন্ডেশন এর অডিশন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর খন্দকবাড়িয়া মারকাজুল কুরআন সুন্নাহ মাদ্রাসায় সকাল সাতটা থেকে দিনব্যাপী এ অডিশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কুষ্টিয়া ওলামা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মাওলানা ইব্রাহিম কাসেমী সাহেব।
পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতকে সারা দেশের হিফজখানার ছাত্রদের মাঝে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নিরঅলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে , এরই ধারাবিকতায় কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে
৫পারা (অনুর্ধ্ব ১০ বছর), ১০পারা (অনুর্ধ্ব ১২ বছর), ২০পারা (অনুর্ধ্ব ১৫ বছর), ও ৩০পারা (অনুর্ধ্ব ১৮ বছর), এর হিফজকুল কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, উক্ত প্রতিযোগিতায় মিরপুর উপজেলার অধিকাংশ হেফজখানার ছাত্র অংশগ্রহণ করেছেন ।
থানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানেরপর ৪ গ্রুপে ৭জন করে বিজয়ীদের অংশগ্রহণেল মাধ্যমে জেলা হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর এ প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে সফলতার সাথে হয়ে আসছে। প্রতিযোতায় বিজয়ীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রতি গ্রুপে ১ম থেকে ১২তম স্থান বিজীয়দের আকর্ষণীয় পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা আবু সুফিয়ান সাহেব, হাফেজ মাওলানা মাসুদুর রহমান,হাফেজ মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ ও হাফেজ মাওলানা তরিকুল ইসলাম সাহেব। পরে বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।
