কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অ্যালকোহল পানে কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অ্যালকোহল পানে হাকিম আহমেদ (২১) নামের এক কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবারের এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
নিহত হাকিম আহমেদ খলিসাকুন্ডি ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি শিক্ষার্থী। তার বাড়ি দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের চকঘোগা পূর্বপাড়ায়।
অসুস্থ অবস্থায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে বিষক্রিয়ার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে।
আরেক অসুস্থ হযরত উদ্দিন (২০) একই গ্রামের বিচার উ বাহদ্দিনের ছেলে।
হাকিমের চাচাতো ভাই মাসুম জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় হাকিম ও তার বন্ধু গ্রামের একটি লিচু বাগানে বসে অ্যালকোহল পান করেন।
কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তাদের দৌলতপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ জানান, এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা প্রক্রিয়াধীনর রয়েছে।

