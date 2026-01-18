কুষ্টিয়ার প্রেস ক্লাবের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার ঐতিহ্যবাহী মিরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ক্লাবের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১১ টায় ক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রীদের সভাপতি অনুষ্ঠিত সভায় কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম। সভার শুরুতে ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক কুদরতি খোদা সবুজের পিতার রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় ।ক্লাবের ক্রীড়া সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল মালেক জোয়ারদারের মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।
ক্লাবের অর্থ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বিগত এক বছরের ক্লাবের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের তিনিও সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম, সাবেক সভাপতি আসাদুর রহমান বাবু, বাবলু রঞ্জন বিশ্বাস সাবেক আহবায়ক হুমায়ুন কবির হিমু, সাবেক সভাপতি কাঞ্চন কুমার হালদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনে ছিলেন ক্লাবে সাধারণ সম্পাদক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন।

