কুষ্টিয়ার মিরপুরে চাকুরীকবিধির দাবিতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের কর্ম বিরতি।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: চাকুরী বিধি এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি হিসেবে কুষ্টিয়ার মিরপুরের পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীদের কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি চলছে ।এ সংগঠনের মিরপুর উপজেলা নেতা আমলা ইউনিয়নের পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ফজলুল হক জানান দুই তারিখ থেকে শুরু হাওয়াএ কর্মসূচি আগামী ১১ তারিখ পর্যন্ত চলবে ।এর পরে যদি তাদের দাবি না মানা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় ঘোষিত পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে তারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে। পোড়াদহ ইউপির পরিবার কল্যাণ সহকারী আফসানা মিম বলেন চাকুরী বিধি না থাকার কারণে তারা যে পদে যোগদান করেছেন শেষ পর্যন্ত সে পদে চাকরি করে অবসরে যাবেন । কোন
পদোন্নতি হবে নাএটা একটা অন্যায়। এছাড়াও সদরপুর ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক জানান তাদের চাকরি যদিও তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায় ভুক্ত কিন্তু তারা বেতন পান চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্কেলে। এ সকল বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের চাকরি বিধি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন।
